Callejon ai saluti con la Fiorentina: la notizia

José María Callejón, ex attaccante del Napoli, potrebbe presto lasciare il campionato di Serie A. Il calciatore spagnolo, dopo la lunga esperienza in azzurro, il 5 ottobre 2020 è stato ingaggiato dalla Fiorentina.

La parentesi in maglia viola non è stata particolarmente proficua: soli 2 gol e 4 assist in 46 partite partite disputate.

Dopo una stagione e mezza in Toscana, però, Callejón starebbe pensando di lasciare l’Italia e il campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, su di lui ci sarebbero alcuni club spagnoli, oltre al Fenerbahce in Turchia. Il suo contratto con la Fiorentina scadrà al termine della stagione.