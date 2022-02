Biglietti in esaurimento per Napoli-Inter: disponibili solo due settori

Il riavvicinamento in classifica del Napoli alla vetta occupata dall’Inter e la possibilità di superare proprio i nerazzurri nel big match di sabato al Maradona, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri. Da oggi la vendita per l’acquisto dei biglietti è stata aperta ai supporters, ma l‘eccessiva richiesta ha creato disagi.

I rivenditori sono stati presi d’assalto con file lunghe diversi metri, addirittura i troppi utenti in coda hanno mandato in tilt il sistema online di TicketOne.

Biglietti disponibili Napoli-Inter

Ebbene, come è possibile riscontrare dall’immagine soprastante, il sito di TicketOne riporta come al momento siano disponibili gli ultimissimi biglietti per il match. I settori rimasti sono gli anelli inferiori della Curva B e dei Distinti.

Facile prevedere che entro questa sera si registrerà il tutto esaurito, con il Maradona che dovrebbe così contare circa 27mila spettatori a causa della capienza dello stadio ridotta al 50% per le norme anti-Covid.