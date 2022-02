Napoli-Inter, beffa per i tifosi: problemi per l’acquisto dei biglietti

Cresce l’attesa per Napoli-Inter. Il big match della 25° giornata vede sfidarsi la prima della classe contro gli azzurri secondi in classifica. A dividere le due squadre c’è solo un punto di differenza: Inter a 52 (con una gara in meno) e Napoli a quota 51.

Tifosi Napoli

I tifosi napoletani sono tutti alla ricerca di un biglietto per la grande sfida in programma sabato 13 febbraio alle ore 18. Ma c’è un problema.

La vendita dei biglietti è partita venerdì scorso: per i primi tre giorni solo i possessori di Fidelity Card potevano acquistare il tagliando. Da stamattina alle ore 10, la vendita è libera a tutti.

Le code sul sito TicketOne erano lunghissime, ma una volta riusciti a entrare e procedere all’acquisto, il sito ha chiesto il codice della Fidelity Card. Una grande beffa per i tantissimi partenopei che da questa mattina sono in fila sul sito.

Inoltre, diverse rivenditori ufficiali hanno dichiarato di non aver ricevuto biglietti cartacei e che c’è solo disponibilità sul sito. Un ulteriore problema per chi ha il desiderio di seguire questo match allo stadio.