Buone notizie per il Barcellona: recuperato un giocatore per il Napoli

Si prospetta una settimana ricca di impegni importanti per il Napoli. Sabato, infatti, gli azzurri affronteranno l’Inter in quella che è a tutti gli effetti una vera e propria sfida scudetto, con opportunità di sorpasso ai nerazzurri. Giovedì prossimo, invece, Il Napoli volerà a Barcellona per giocare l’andata del playoff di Europa League contro il Barcellona.

I catalani, dopo un periodo molto duro culminato con l’uscita alla fase a gironi della Champions League, stanno pian piano ritrovando il sorriso. Il calciomercato di gennaio ha infatti decisamente rinforzato la rosa con gli arrivi di giocatori del calibro di Ferran Torres, Adama Traorè e Pierre-Emerick Aubameyang. La vittoria di ieri per 4-2 contro l’Atletico Madrid, inoltre, li ha riportati al quarto posto in campionato, in zona Champions.

Foto: Getty Images- Eric Garcia

Barcellona, torna ad allenarsi Garcia

Un’ulteriore buona notizia arriva oggi: il tecnico Xavi infatti potrà far conto sul ritorno di Eric Garcia. Il difensore era assente dall’8 gennaio, quando aveva dovuto abbandonare il campo anzitempo nel match contro il Granada.

Garcia è tornato ad allenarsi quest’oggi e sarà a disposizione sia per il derby contro l’Espanyol del weekend e sia, soprattutto, per la sfida di Europa League contro il Napoli. Questo recupero è davvero importante per il Barcellona viste le assenze di altri giocatori nel reparto difensivo come Umtiti e Lenglet.