Zanetti: “Osimhen un campione, vi spiego dove abbiamo sbagliato”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa al termine di Venezia-Napoli, gara valida per la 24ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Abbiamo tenuto bene il campo, il problema è stata la nostra sterilità offensiva. Abbiamo faticato a superare la loro linea, abbiamo costruito spesso bene ma poi abbiamo faticato a concludere. Contro una squadra come il Napoli il gol prima o poi rischi di prenderlo, noi dovevamo far meglio da punto di vista offensivo”.

FOTO: Imago – Zanetti Venezia Napoli

“Siamo stati imprecisi sulle prime uscite, siamo stati poco produttivi: normale andare in difficoltà alla lunga, normale che poi rischi. Sul gol di Osimhen abbiamo sbagliato perché avevamo la difesa schierata. Politano ha messo una gran palla, Osimhen è un campione, ma in quell’occasione dovevamo far meglio”.

“La classifica la guardo poco, dobbiamo pensare a far bene partita dopo partita e sperare che quelle dietro non ci raggiungano. Abbiamo incontrato in fila la prima e la seconda della classe, da questo momento dovremo tornare a fare punti. Ci giocheremo la salvezza fino alla fine”.