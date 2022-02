Spalletti in conferenza: “Osimhen può fare meglio di così, il gol mi ha impressionato per un motivo”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Venezia-Napoli, gara valida per la 24ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Quanto pesa questa vittoria? Noi o siamo forti o non lo siamo, non cambia questa vittoria rispetto alle altre. Il Napoli è stato costruito per giocare un bel calcio, un calcio importante, con gente che sa come affrontare le situazioni in giro per il mondo. La squadra deve avere questa volontà”.

FOTO: Imago – Napoli Spalletti

“Osimhen? Può fare meglio di come ha fatto oggi, non l’abbiamo agevolato. Deve mettersi in condizione, è stato tanto tempo fuori. Ha coraggio da elogiare. Ti può venire un dubbio, ma ha dato una craniata in occasione del gol che dopo esser stato fuori per un infortunio del genere è stata incredibile. Si tratta di un centravanti che ha forza e coraggio”.

“Scudetto? Vorreste far vincere lo Scudetto a 17 squadre su 20. Noi sappiamo quale deve essere il nostro cammino, dobbiamo scendere in campo sempre con atteggiamento serio e ghigno. Dobbiamo scendere in campo con la volontà di vincere tutte le partite perché indossiamo la maglia del Napoli. Dimostriamo di essere una squadra forte, non diciamolo soltanto”.