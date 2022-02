Il ritorno di Osimhen: il dato sul suo gol

La vittoria a Venezia lascia grande gioia non solo per l’importanza di questa per la classifica. C’è infatti da segnalare il definitivo ritorno di Osimhen: questo può diventare davvero fondamentale per il proseguimento della stagione.

Il Napoli aveva davvero tanto bisogno del suo centravanti titolare, che non scendeva in campo dall’inizio da quel “maledetto” 21 novembre, dove fu costretto ad uscire anzitempo a causa dello scontro con Skriniar.

Victor Osimhen

OptaPaolo riporta dei dati interessanti relativi al ritorno al gol del nigeriano: erano infatti 112 giorni che Osimhen non andava in gol in Serie A (dal gol contro il Torino del 17 ottobre scorso).

In più, è curioso il fatto che ciascuno dei suoi ultimi due gol in Serie A è arrivato di testa, dopo che solo uno dei suoi primi 14 in questa competizione era stato segnato in questo modo.

112 – Victor #Osimhen non segnava in #SerieA dal 17 ottobre scorso, 112 giorni fa – ciascuno dei suoi ultimi due gol è arrivato di testa, dopo che solo uno dei suoi primi 14 nella competizione era stato segnato in questo modo. Ritorno.#VeneziaNapoli pic.twitter.com/1MYc8bWKeQ — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) February 6, 2022