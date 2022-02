Grave infortunio per l’ex Napoli: esce in lacrime

È stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo Manolo Gabbiadini nel corso del match fra Sampdoria e Sassuolo.

L’attaccante, che ha militato nel Napoli fra il 2015 e il 2017, è uscito in lacrime a causa di un infortunio al ginocchio sinistro.

Foto: Getty Images- Manolo Gabbiadini

Non ci sono ancora notizie sulla reale entità dell’infortunio ma il giocatore sembrava piuttosto dolorante.

Un’infortunio che rappresenta anche una brutta botta per la Sampdoria, costretta a perdere per un periodo indefinito un giocatore in gran forma, autore di 6 gol fin qui in campionato.