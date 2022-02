Giuntoli: “Per il rinnovo di Mertens c’è tempo, faremo tre valutazioni”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Venezia-Napoli, gara valida per la 24ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Mihaljovic nonno? Avrà sicuramente un grande cuore, si è dimostrato un grande leader”.

“Assenze? Parlare solo di Coppa d’Africa è riduttivo, è da metà novembre che ci mancano 8-9 grandi calciatori di grande livello. Il mister è stato straordinario, anche la squadra a rispondere”.

FOTO: Imago – Cristiano Giuntoli Napoli

“Direzione della stagione? La direzione che dobbiamo far prendere è sempre la stessa, affrontiamo ogni gara al massimo e poi facciamo i conti. Oggi pensiamo al Venezia, squadra costruita e allenata bene in un campo difficile. Noi pensiamo al Venezia, la cosa più importante in questo momento”.

“Mertens? Abbiamo già detto, abbiamo un’opzione e abbiamo tutto il tempo di sederci a fine stagione e valutare cosa fare. Valutazione a 360 gradi, valuteremo tutti i parametri: economico, di età e tecnico”.

Venezia-Napoli, le formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Crnigoj, Ampadu; Johnsen, Henry, Nani. Allenatore: Zanetti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.