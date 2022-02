Ferrara: “Lobotka non è solo un recuperatore di palloni, ha anche un’altra qualità”

Uno dei migliori giocatori nell’ultimo periodo per il Napoli è stato senza dubbio Stanislav Lobotka. Lo slovacco veniva da una stagione molto deludente, dove aveva avuto pochissimo spazio.

Quest’anno la cura Spalletti sembra averlo davvero rigenerato e nelle ultime partite sta davvero stupendo per il suo rendimento. Queste prestazioni hanno colpito anche l’ex giocatore azzurro Ciro Ferrara, attualmente commentatore televisivo.

Ferrara e Matri

Nel corso del prepartita del match fra Venezia e Napoli, in onda su Dazn, l’ex difensore ha lodato le ultime prestazioni di Lobotka, commentando anche la grande importanza tattica che sta avendo nelle dinamiche di gioco azzurre. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Spalletti lo ha paragonato a Pizarro. In genere è definito come un recuperatore di palloni ma non è soltanto questo, quando ha la palla riesce sempre a pulirla e a servire chi si propone.

Poi c’è questa coppia con Fabian Ruiz che invece va molto spesso sulla profondità. Ha una buona visione di gioco, non è soltanto un incontrista. Ha sostituito benissimo Anguissa: Spalletti gli ha dato fiducia e lui se l’è meritata”.