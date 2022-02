Napoli Primavera, domani sfida contro il Verona per restare agganciati al treno play-off

Il Napoli Primavera affronterà i pari categoria del Verona domani per la 17ª giornata di campionato Primavera 1. La sfida si giocherà all’Antistadio Bentegodi alle ore 10:40. Di seguito i convocati di mister Frustalupi:

Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, Di Dona, Giannini, Gioielli, Idasiak, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pontillo, Saco, Spavone, Toccafondi, Vergara.

Frustalupi Napoli Primavera

L’Hellas Verona è quattordicesimo in classifica a 17 punti, a pari punti con l’Empoli in piena zona play-out. Per i giovani scaligeri 4 sconfitte nelle ultime 3 partite, con un pareggio alla penultima giornata contro l’Atalanta.

Il Napoli, sesto in classifica a 25 punti, ha l’occasione di vincere per restare attaccato al treno play-off. Dopo le vittorie contro Genoa e Spal, gli azzurrini possono allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi.