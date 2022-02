Il Napoli prepara la trasferta con la Venezia, inizio di uno snodo di vitale importanza per dare il nome e il cognome alle ambizioni di questa stagione in casa azzurra. Tra non molto Luciano Spalletti potrà contare su una rosa al completo, in attesa di capirne di più sulle condizioni di Hirving Lozano, reduce da un problema alla spalla.

FOTO: Getty – Spalletti

“Osimhen e Insigne insieme dal primo minuto”

In particolare, sono due i calciatori su cui il Napoli vuole puntare in questa fase della stagione, che si articolerà, quantomeno, nella lotta Champions e nella doppia sfida di Europa League contro il Barcellona. A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“La domenica dei grandi ritorni: se Osimhen crede fermamente nella possibilità di tornare titolare dopo un’attesa infinita, domani a Venezia giocherà dal primo minuto anche Insigne. Il centravanti mascherato e il capitano con la valigia”.

Mg Genova 23/09/2021 – campionato di calcio serie A / Sampdoria-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image nella foto: Victor Osimhen-Lorenzo Insigne PUBLICATIONxNOTxINxITA

Le scelte

Per quanto concerne il resto del gruppo, sarebbero ben delineate le scelte che Spalletti prospetta per l’undici titolare. Tra i pali il favorito sembra essere Alex Meret, dopo che Ospina – ieri prima seduta d’allenamento regolare – ha saltato l’ultima con la sua Colombia per un’intossicazione.

Solita difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui, in attesa appunto che dalla Coppa d’Africa ritorni Koulibaly. Confermata anche la coppia di centrocampo con Fabian e Lobotka, Insieme a Insigne, invece, ci saranno con ogni probabilità Zielinski e Politano, con Elmas pronto a subentrare in corso. Davanti Osimhen appare favorito sul suo collega in attacco, Dries Mertens.

Francesco Fildi