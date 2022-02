Spalletti: “Tuanzebe fuori dalla lista UEFA? Vi spiego il motivo”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia, valida per la 24ª giornata di Serie A. Tra i vari temi affrontati, si è parlato anche del mancato inserimento nella lista UEFA di Axel Tuanzebe, nuovo acquisto azzurro. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: SSC Napoli – Axel Tuanzebe Napoli

“Tuanzebe fuori dalla lista Europa League? Ne avrei dovuto tenere fuori un altro sennò. Se l’avessi messo dentro non è che sarebbe diventato tutto perfetto. Devi chiamare uno dentro l’ufficio e comunicargli la decisione, è in questi momenti che non vorresti mai essere allenatore. Successe anche quando ero all’Inter per la Champions League, è come se volessi dire che qualcuno è peggio di un altro; ma non è così”.

“Tu fai delle valutazioni: dove il terzino sinistro ti manca e di centrali ne hai tre a disposizione, è lì che si gioca la decisione. La forza davanti va mantenuta per vincere le partite, però poi dipenderà da come si sviluppano le cose. Per Axel è sicuramente un grande dispiacere. Lui è uno che si deve curare alla schiena, ma lui ha familiarizzato subito con tutti. Sembra che sia al Napoli già da tempo, ha imparato a parlare un po’ di italiano. All’allenamento va sempre fortissimo, ci può aiutare sempre”.