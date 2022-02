“Osimhen o Mertens contro il Venezia? C’è un’altra soluzione”: l’idea di Spalletti!

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia, valida per la 24ª giornata di Serie A. Tra i vari temi affrontati, si è parlato anche di Victor Osimhen. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Victor Osimhen Napoli

“Come sta Osimhen? Osimhen è un guerriero, ha messo insieme i pezzi della sua faccia ed è tornato a battersi con noi come ha sempre fatto, noi dobbiamo dimostrare di essere alla sua altezza di disponibilità alla lotta e a fare battaglia a chiunque gli vesta davanti la maglia dell’avversario. Con uno come lui si casca sempre in piedi”.

“Nervosismo con la Salernitana? Si aspettava il passaggio di Politano che invece ha tirato, ma finisce lì, poi si va dentro e si mette subito a posto. L’hanno risolta loro. Speriamo ne ricapiti di altre situazioni. Scelta per domani? Osimhen e Mertens possono giocare benissimo insieme, non cambia molto, dipende dall’allenatore. Con le cinque sostituzioni si fanno ragionamenti che vanno dentro la partita. Abbiamo a casa Lozano e Ounas e quindi avere qualcuno che ti cambia la partita può diventare ragionamento possibile”.