Non solo i tre punti: Spalletti contro il Venezia ha anche un altro obiettivo

Il campionato di Serie A riprende dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali con squadre in alcuni casi rinnovate dal calciomercato. Il Napoli ha mantenuto pressoché lo stesso organico, fatto salvo per il cambio in difesa tra Manolas e Tuanzebe. Con il ritorno dei vari calciatori infortunati e il termine della Coppa d’Africa, Luciano Spalletti avrà finalmente tutto l’organico a disposizione (fatto salvo per l’infortunato Lozano, ndr).

FOTO: Getty – Napoli

Il cammino degli azzurri riparte dalla difficile trasferta di Venezia, dove il Napoli proverà a portare via i 3 punti in palio per restare attaccato al treno scudetto.

Come sottolinea l’edizione odierna di Repubblica, però, per incrementare la corsa al vertice, Spalletti intende raggiungere anche un altro obiettivo: ovvero restare la miglior difesa del campionato (per ora lo è con 15 gol subiti, uno meno dell’Inter), ma soprattutto incrementare il bottino delle reti segnate (43 quelle realizzate dal Napoli, ben 10 in meno dei nerazzurri).