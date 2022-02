Pioli: “Serve un ingrediente particolare per vincere lo Scudetto”

Il Milan ha battuto l’Inter con un’incredibile rimonta e ha accorciato in maniera importante la classifica. Al termine del derby, Stefano Pioli ha analizzato la vittoria ai micorofoni di DAZN.

“La forza mentale di questa squadra e il coraggio di affrontare in questo modo avversari forti è da sottolineare. Per me è una grande soddisfazione”.

Così si può vincere? “Abbiamo dei calciatori, come Ibra, Giroud, Maignan e Kjaer, che hanno vinto e sanno cosa serve per continuare con questo spirito nel lungo periodo. Altrimenti puoi vincere una partita ma non vai oltre”.

Inter Milan

Pioli: “Stessi punti dell’anno scorso, dobbiamo crederci”

Cosa cambia questa vittoria? “Abbiamo gli stessi punti della scorsa stagione, ci deve dare forza di andare avanti sempre con questo spirito. Ai ragazzi ho detto che devono credere nelle loro capacità. Abbiamo vinto contro una grande avversaria, in casa loro e ci dà fiducia per continuare a lottare“.