Inter-Milan termina 1-2: cambia la classifica, il Napoli spera

Inter–Milan termina con uno spettacolare 1-2 dopo una clamorosa rimonta, in 3 minuti, firmata Giroud. Stefano Pioli batte Simone Inzaghi e si candida ancora più fortemente come prima concorrente ai nerazzurri per lo Scudetto.

Classifica Serie A

Classifica Serie A: il Napoli può approfittarne

Inter–Milan è anche un grande assist al Napoli in chiave Scudetto. Con una vittoria al Penzo di Venezia, gli azzurri si appaierebbero al Milan al secondo posto, a -1 dall’Inter (che deve recuperare la sfida contro il Bologna). Dopodiché ci sarà lo scontro diretto di domenica prossima contro i nerazzurri di Simone Inzaghi che arriveranno al Maradona.