Fiorentina-Lazio, dalla curva partono cori contro i napoletani

L’anticipo del sabato sera di Serie A è la sfida tra Fiorentina e Lazio. Al Franchi, i viola si presentano per la prima volta senza Dusan Vlahovic, passato pochi giorni fa alla Juventus. La sfida tra Italiano e Sarri si prospetta ricca di spettacolo e di occasioni da gol ma a far notizia nei primi minuti del primo tempo sono i tifosi sugli spalti.

Tifosi Fiorentina Lazio

Fiorentina-Lazio: cori contro i napoletani

Nei primi minuti del primo tempo di Fiorentina–Lazio, infatti, dagli spalti del Franchi sono partiti i soliti, beceri, cori contro i tifosi del Napoli. “Noi non siamo napoletani” è stato intonato da tantissimi tifosi, nonostante la non presenza degli azzurri in campo.