Napoli, cattive notizie per la difesa. Esami negativi per Ounas

Il Napoli di Luciano Spalletti è tornato ad allenarsi in vista del match di domenica pomeriggio contro il Venezia. Da Castel Volturno arrivano notizie positive e negative per alcunin calciatori. Con una nota pubblicata sul proprio sito, il Napoli ha comunicato l’esito negativo agli esami svolti da Ounas ma anche un problema di lombalgia per Axel Tuanzebe.

Napoli Tuanzebe (Getty Images)

Napoli, infortunio per Tuanzebe: le ultime

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domenica 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A. Lavoro sul campo 2 per la squadra. Dopo una prima fase di torello e partita con le porticine il gruppo ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica.

Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra per lombalgia. Ounas ha terminato le visite post Covid-19 con esito negativo.