Venezia gara trappola: le due caratteristiche a cui il Napoli dovrà fare attenzione

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Beppe Accardi, agente di Fiordilino, calciatore del Venezia. Ecco quanto evidenziato:

“Cosa temere del Venezia? Questa è una squadra che ha grande capacità di lavorare assieme e risorse caratteriali. Il Napoli non può cadere nell’errore di addormentarsi o giocare a ritmi ridotti, il Venezia ti insegue dall’inizio alla fine.

FOTO: Getty – Venezia

Cosa mi dice Fiordilino della partita? Il mister prepara le partite per giocarle tutte a viso aperto. Rispettano il Napoli ma non lo temono, anche perché non hanno niente da perdere. Perciò la partita sarà difficile per il Napoli. Rimonta Scudetto del Napoli? La rincorsa è nelle corde ma l’Inter concede poco. Il derby potrebbe diventare uno spartiacque: magari se il Milan vincesse alcune certezze verrebbero meno”.