Primavera in campo per la sfida contro la Spal: un ospite a sorpresa presente sugli spalti

Napoli e Spal sono in campo per la gara di campionato Primavera 1. Gli azzurrini sono alla ricerca di punti preziosi per la classifica dopo il successo ottenuto sul campo del Genoa.

La notizia però è la presenza di Marco Domenichini sugli spalti del Piccolo. Il vice allenatore di Luciano Spalletti segue con attenzione la partita degli azzurrini, probabilmente per tenere d’occhio qualche possibile giovane in proiezione futura. Alla presenza dell’allenatore in seconda azzurro ha risposto con un gol Tony Cioffi!