A Sky convinti: “Gran mercato del Barcellona, ma ci sono due incognite in vista della sfida con il Napoli”

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella, ha commentato su Sky Sport 24 il calciomercato invernale condotto dal Barcellona e soprattutto la doppia sfida contro il Napoli di Europa League. Ecco quanto evidenziato:

“Il Barcellona si è rafforzato, ma ha fatto un buon mercato di gennaio, solo che ha preso fin troppi calciatori in attacco. Poi bisogna capire che Aubameyang è arrivato: se è quello che ha fatto vincere gli ultimi due trofei all’Arsenal, allora può essere utile. Se invece è quello degli ultimi tempi, che si fermava per ogni dolorino, non so quanto possa servire.

Barcellona Napoli Xavi

Certamente la gara con il Napoli di Europa League ora diventa più equilibrata, ho grande stima per Spalletti e la sua squadra. E poi Osimhen, nonostante i tanti infortuni, ha dimostrato di recuperare in poco tempo. Se il Napoli ritrova l’Osimhen di inizio stagione, allora potrà fare davvero bene contro i blaugrana“.