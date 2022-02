Il Napoli si prepara alla prossima sessione di mercato nel solco della nuova politica varata dal presidente De Laurentiis, alla luce dei due anni senza Champions League.

De Laurentiis (Imago)

Oltre all’istituzione di un salary cup in termini di monte ingaggi, la società azzurra è pronta cambiare la sua linea, non fatta più di investimenti su potenziali plusvalenze ma puntando su affari a titolo temporaneo e sui parametri zero. Di seguito, il punto fatto a tal proposito dal quotidiano La Repubblica:

“La crisi economica morde e sono lontani i tempi delle ricche plusvalenze, su cui il club aveva invece costruito in passato la sua fortuna. (…) I tempi delle plusvalenze sono finiti e per questo De Laurentiis è stato costretto a rivedere pure le sue strategie per le operazioni in entrata: vincendo la sua idiosincrasia per i prestiti (come Anguissa e Tuanzebe) e puntando a sua volta sui giocatori svincolati”.

Conferme su Januzaj

Nei giorni scorsi si è fatto il nome di Adnan Januzaj come possibile colpo in attacco. Il calciatore va verso la scadenza di contratto, condizione che lo porterebbe a essere disponibile anche a parametro zero a partire da luglio.

CADIZ, SPAIN – SEPTEMBER 12: Adnan Januzaj of Real Sociedad reacts during the LaLiga Santander match between Cadiz CF and Real Sociedad at Estadio Nuevo Mirandilla on September 12, 2021 in Cadiz, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

A confermarlo è lo stesso quotidiano, sottolineando come tra i calciatori svincolati, dopo Juan Jesus, spicca il nome dell’esterno belga. Dimostrazione di come la politica del club azzurro negli ultimi tempi si sia dovuta inevitabilmente adattare al contesto.

Francesco Fildi