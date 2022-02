Januzaj-Napoli: l’hanno detto alla radio ufficiale

Fabio Cannavo, noto giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per rivelare delle indiscrezioni di mercato che riguardano il Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Posso dirvi che Januzaj è presente sulla lista di Cristiano Giuntoli, ma non è il solo: ci sono tanti profili interessanti. Il calciatore belga si libererà a zero questa estate”.

FOTO: Imago – Januzaj Napoli Calciomercato

Januzaj, ruolo e caratteristiche

Adnan Januzaj nasce come ala destra, ma può giocare anche a sinistra o come trequartista. Il calciatore attualmente milita nella Real Sociedad, con cui questa stagione ha totalizzato 30 presenze, 4 gol e 3 assist.

Il fantasista belga vanta un passato al Manchester United e al Borussia Dortmund, ma non è mai riuscito ad affermarsi in maniera incisiva in nessuna delle due piazze. L’esperienza in Spagna con la Real Sociedad rappresenta quella più prolifica della sua carriera.

Januzaj è alto 1 metro e 80 centimetri, ma il fisico esile e veloce gli permette di essere molto bravo nel dribbling. Tecnicamente ineccepibile, è dotato di un ottimo controllo di palla e di notevole agilità.