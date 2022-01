Accordo raggiunto, si è svincolato dal Genoa: Behrami va in Serie B

L’ultimo, frenetico, giorno di calciomercato continua a regalare sorprese soprattutto per gli ex calciatori del Napoli. Dopo il passaggio ormai fatto di Goran Pandev al Parma, anche un altro giocatore con un passato un azzurro si trasferisce in Serie B.

FOTO: Getty – Behrami

Parliamo di Valon Behrami, che all’età di 36 anni non ha nessuna intenzione di smettere di giocare. Dopo una prima parte di stagione con la maglia del Genoa, con il quale ha collezionato 10 presenze in questa stagione, il centrocampista ha rescisso il proprio contratto e ha trovato l’accordo con la sua nuova squadra.

Behrami ha infatti deciso di trasferirsi al Brescia per provare ad aiutare le rondinelle allenate da Filippo Inzaghi a conquistare la promozione in Serie A.