Retroscena Gattuso, De Laurentiis lo fece in poche ore a sorpresa

Se tra Luciano Spalletti e il Napoli – al di là delle varie indiscrezioni e dei comunicati di ‘smentita’ – il matrimonio è destinato a durare a lungo, lo stesso non è stato per Gennaro Gattuso. Il rapporto tra l’ex tecnico azzurro e il presidente Aurelio De Laurentiis non è stato sicuramente dei migliori, soprattutto dopo la sconfitta nella trasferta di Verona contro l’Hellas.

Gennaro Gattuso Head Coach of SSC Napoli during the Serie A match between Napoli and Hellas Verona at Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy on 23 May 2021. PUBLICATIONxNOTxINxUK Copyright: xGiuseppexMaffiax 28870001

L’edizione odierna de Il Mattino ha svelato un retroscena circa il mancato accordo per il rinnovo con l’allenatore calabrese, nonostante il contratto fosse pronto e soltanto da firmare.

“Nel gennaio dello scorso anno in poche ore De Laurentiis decise di strappare la bozza di contratto (in realtà, molto più di una bozza)”, rivela il quotidiano. “La bozza era già in uno studio legale di Bologna, ma il patron azzurro decise di stracciarla nel giro di poche ore“.

Francesco Fildi