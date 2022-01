Lorenzo Insigne a fine stagione, come è ben noto, lascerà il Napoli per accasarsi al Toronto, dopo la firma siglata a Roma nelle scorse settimane. A parlarne e svelare alcuni retroscena della trattativa è Lino DiCuollo, per 15 anni vice-presidente della MLS, adesso super consulente del club canadese.

Insigne Napoli (Getty Images)

“Mai avuto un fenomeno come lui”

“Ha sedotto il presidente Manning sia come uomo che come campione“, ha spiegato ai taccuini de Il Mattino. “Non vedevo questo entusiasmo nel calcio americano dai tempi dell’arrivo di David Beckham: ma mai la Mls ha avuto un fenomeno come Lorenzo”.

“Noi qui abbiamo visto giocare Chinaglia, Pelé, Beckenbauer negli anni ‘70 – aggiunge – e anche negli ultimi decenni tante stelle sono venute negli States. Ma erano alla fine di tutto, avanti negli anni, sul viale del tramonto. Stavolta il Toronto ha messo a segno un colpo magico perché ha preso un fenomeno che è campione d’Europa, può vincere lo scudetto in serie A e può anche andare al Mondiale e vincerlo con l’Italia”.

Calciomercato Napoli Insigne Toronto (Getty Images)

“Ecco quando ha deciso di dire sì al Toronto”

Una scelta non tempestiva ma decisa quella del capitano del Napoli: “Anche lui ha preso il suo tempo per riflettere, fare delle valutazioni. La discussione è durata per molto tempo. Lo abbiamo incontrato e da lì però è iniziata una lunga serie di riflessioni, assieme al nostro amico Andrea (D’Amico, ndr). La scelta finale è arrivata a dicembre, durante le feste di Natale, quando Manning ha convinto il board del Toronto a dare il via libera all’operazione”.

Un sì che ha spalancato alla firma sul contratto: “E lì abbiamo capito ancor di più che è stata una scelta vincente per tutti. Perché Insigne è arrivato emozionato e ha parlato in inglese con noi. Non solo lui ma anche i familiari che lo accompagnavano. Insomma, non ha perso tempo a studiare e così ci ha accolto con un “I am enthusiastic for this opportunity”. Ecco, è bello sentirselo dire da un campione che ha vinto tanto”.

Francesco Fildi