“150 milioni per due calciatori”, arrivata la pazza offerta al Napoli

Il calciomercato sta ovviamente attirando tutta l’attenzione degli appassionati di calcio, con gli ultimi giorni della sessione invernale che potrebbero regalare nuovi botti. Soprattutto all’estero è molto attivo il Newcastle del ricchissimo fondo saudita Pif. I Magpies hanno bisogno di calciatori forti per salvarsi in questa stagione e programmare la prossima.

Fabian Ruiz Osimhen Napoli (IMAGO)

Il Newcastle vorrebbe Osimhen e Fabian Ruiz, sul piatto 150 milioni per il Napoli

Secondo quanto riferito a Sky Sport 24 dal giornalista Francesco Modugno, il Newcastle starebbe guardando proprio in casa Napoli per rinforzarsi. L’intenzione sarebbe quella di avanzare un’offerta da ben 150 milioni di euro per avere due calciatori: Fabian Ruiz e Victor Osimhen.

Il Napoli, però, avrebbe fatto già sapere che in questa sessione di calciomercato i due giocatori non sono sul mercato, questo perché l’intenzione del club è quella di tornare in Champions League e non si intende indebolire la squadra.