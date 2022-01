Allan è a Napoli: ha incontrato due ex compagni di squadra (FOTO)

Un legame che va ben oltre quello del calcio, quello che lega Allan Marques alla città di Napoli. Il brasiliano, passato all’Everton due stagioni fa, torna in città ogni volta che può e anche questa volta non ha perso l’occasione.

Approfittando della sosta dei campionati, infatti, il centrocampista si è concesso un weekend in riva al golfo con la famiglia, salutando anche tanti vecchi amici. Tra questi non potevano mancare anche gli ex compagni di squadra al Napoli.

In particolare, come mostrato attraverso una foto pubblicata attraverso le Instagram Stories, Allan oggi ha incontrato Dries Mertens e Fabian Ruiz.

ECCO LA FOTO:

Fabian Ruiz, Allan e Mertens