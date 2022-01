Ex agente Koulibaly: “Kalidou alla Juve? Vi dico la mia”

Sta facendo discutere la notizia pubblicata nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport per cui pare che la Juventus stia pensando al difensore azzurro Kalidou Koulibaly in caso di addio di De Ligt. Il senegalese è uno dei giocatori più amati dalla tifoseria partenopea ma difficilmente verrebbe digerita una sua partenza verso gli acerrimi rivali bianconeri.

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bruno Satin, suo ex agente il quale ci ha tenuto a tranquillizzare i tifosi del Napoli.

Ecco quanto riportato dalla nostra redazione: “In teoria penso che Koulibaly in Serie A non voglia giocare se non nel Napoli. A me sembra molto strano l’acquisto di Vlahovic da parte della Juventus dato che avevo capito che i bianconeri erano in difficoltà economica. I bianconeri non possono andare avanti così“.

Foto: Getty Images- Konrad De la Fuente

De la Fuente nuovo nome per sostituire Insigne?

“In Coppa d’Africa non ho visto nulla di nuovo, solo giocatori che già giocano in Europa, magari anche nelle serie minori. Nessuna nuova stella”.

“De la Fuente può sostituire Insigne? Non ha avuto un impatto importante nel Marsiglia, viene dalla cantera del Barcellona. Ad inizio stagione ha avuto un certo minutaggio, ora un po’ di meno; considerando che il Napoli ha una rosa migliore del Marsiglia, faccio fatica a pensare che De La Fuente possa giocare come sostituto d’Insigne“.