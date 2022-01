Colpo del Barcellona, in arrivo un altro attaccante: potrà giocare contro il Napoli

Continua l’opera di rafforzamento da parte del Barcellona, prossimo avversario del Napoli per i sedicesimi di finale di Europa League. I blaugrana, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, sarebbero molto vicini all’acquisto di Adama Traoré, possente e veloce attaccante esterno in forze al Wolvherampthon.

Adama Traoré

Adama Traoré al Barcellona in prestito

Traoré (classe 1996) è un prodotto della cantera del Barça, che pare aver raggiunto l’accordo per riportarlo a casa: prestito fino a giugno con diritti di riscatto fissato a 30 milioni di euro, con i catalani che si occuperanno di pagare lo stipendio per i prossimi mesi. Con la maglia dei Wolves ha collezionato fin qui 20 presenze in Premier League realizzando 1 gol.

Nello scacchiere di mister Xavi sarà proprio lui il sostituto da qui a giugno di Ousmane Dembelé, il cui addio nelle prossime ore potrebbe aprire le porte anche a un nuovo centravanti (Morata resta il primo obiettivo) e a un laterale sinistro (Nicolas Tagliafico dell’Ajax è ancora in cima alla lista). Insomma, dopo Ferran Torres, arrivato per 55 milioni di euro dal Manchester City, il Barcellona non si ferma e continua a fare mercato.