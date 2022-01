L’agente di Zerbin: “È più forte di Insigne, vi spiego perché”

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, calciatore del Napoli in presito al Frosinone, ha parlato del suo assistito nel corso della trasmissione “Radio Goal” a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Zerbin ha fatto le elementari, le medie e il liceo. Adesso gli manca l’università, che sarà al Napoli dal rettore Spalletti. Ha fatto le ossa a Viterbo come i militari, a Cesena, a Vercelli: ora è finalmente pronto per il salto di qualità in Serie A”.

Zerbin Napoli Frosinone

“A parità d’età lui è più dotato fisicamente di quanto lo era Insigne: Zerbin è 1 m e 86 cm, fisicamente non c’è paragone con Insigne. Come attenzione Zerbin è anche superiore rispetto al primo Insigne, non si discute”.