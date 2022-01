Salernitana, nuovi rinforzi: si può chiudere per l’ex Napoli

Simone Verdi potrebbe presto lasciare il Torino. L’ex calciatore del Napoli non è riuscito a riscattare la deludente parentesi in azzurro e ora sarebbe pronto per una nuova esperienza in Serie A.

Secondo quanto riportato dal noto portale tuttomercatoweb.com, infatti, Verdi sarebbe molto vicino alla Salernitana. Nella giornata di oggi, i presidenti delle due squadre, Cairo e Iervolino, proveranno a definire la trattativa.

FOTO: Imago – Verdi Salernitana Calciomercato

Da decidere la formula del trasferimento: Verdi potrebbe arrivare alla corte di Colantuono in prestito secco o con un diritto di riscatto in favore della Salernitana.

Quel che è certo è che il centrocampista classe ’92 non rientra più piani del tecnico Juric e sarebbe desideroso di trovare più spazio altrove.