Ounas: subito gli esami dopo i problemi in Nazionale, ecco quando

Il Napoli attende con ansia il responso degli esami cardiologici a cui Adam Ounas si sottoporrà nelle prossime ore. All’esterno algerino sono stati riscontrati problemi cardiaci a seguito della guarigione dal Covid-19, ragion per cui non è potuto essere protagonista nella Coppa D’Africa, comunque deludente, disputata dalla sua Algeria.

Napoli Ounas

La Gazzetta dello Sport fa sapere che è atteso per domani il suo rientro in Italia, dopo un soggiorno breve nella sua casa in Francia. Nelle prossime ore, dunque, Ounas sarà valutato attentamente dallo staff medico del club partenopeo prima di rientrare a completa disposizione di mister Luciano Spalletti.

Francesco Fildi