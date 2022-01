Napoli: torna nei radar un obiettivo per la fascia sinistra, le novità

Non è ormai un mistero che il Napoli cerca nuovi rinforzi sulla fascia mancina, considerando che almeno Faouzi Ghoulam lascerà l’azzurro nei prossimi mesi. La società partenopea, così come emerso nei giorni scorsi, avrebbe già tentato – senza successo – di piazzare l’esterno algerino altrove, nella speranza di lasciare il posto a un’operazione in entrata.

NAPLES, ITALY – JANUARY 09: Faouzi Ghoulam of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli v UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on January 09, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Quello di Mathias Olivera sembra essere il nome più caldeggiato, con un accordo sostanzialmente impostato per giugno. Tuttavia, si cerca di convincere il Getafe ad anticipare i tempi, accontentando così le richieste del tecnico Luciano Spalletti.

Nelle ultime ore – fa sapere l’edizione oggi in edicola de Il Corriere dello Sport – è ritornato in auge il nome di Owen Wijndal, esterno mancino classe ’99 di proprietà dell‘Az Alkmaar.

Owen Wijndal

Il calciatore – di proprietà del potente agente italo-olandese Mino Raiola – è un profilo gradito da tempo dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e viene registrata dunque come una new entry in questi ultimi giorni di mercato caratterizzata da una calma che, forse, è soltanto apparante.

Francesco Fildi