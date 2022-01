Napoli: lo ha deciso De Laurentiis sul futuro di Koulibaly

Diversi sono i calciatori che potrebbero lasciare il Napoli in estate, quando è già più che ufficiale l’addio del capitano Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro cambierà la sua vita per sposare il progetto Toronto e non ha sprecato l’occasione di lanciare un messaggio pubblico di accusa ad Aurelio De Laurentiis.

Insigne Napoli Salernitana (Getty Images)

Tuttavia – scrive il quotidiano La Repubblica – il patron azzurro continua la sua opera di ‘ridimensionamento economico’, con Dries Mertens e Faouzi Ghoulam che potrebbero ripercorrere il destino di Insigne.

“Nel Napoli – precisa il giornale – gli ingaggi del belga, dell’algerino e del capitano non sono più economicamente sostenibili e il difficile ricambio generazionale non può essere più rimandato.

L’unica eccezione potrebbe riguardare Kalidou Koulibaly, sempre che in estate – si legge – non arrivi dal mercato un’offerta irrinunciabile”.

Koulibaly Napoli

Francesco Fildi