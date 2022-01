Labiale Insigne, il dirigente del Napoli non ha gradito: il retroscena

L’esultanza di Lorenzo Insigne, con annesso labiale pungente, nella partita di ieri tra Napoli e Salernitana ha scatenato diverse polemiche e Antonio Corbo, giornalista sportivo, ha svelato un clamoroso retroscena del post-partita negli studi di Tele A, nel corso del programma “Terzo Tempo“.

Insigne Napoli (Getty Images)

Il retroscena su Insigne: ecco le ultime

Le dichiarazioni di Antonio Corbo hanno svelato un retroscena particolare riguardante il capitano azzurro, Lorenzo Insigne:

“Insigne è stato richiamato da un dirigente del Napoli mentre era già uscito dallo stadio. Lo hanno telefonato per farlo tornare indietro, gli hanno detto: ‘I panni sporchi si lavano in famiglia’. Alla società non è assolutamente piaciuto il labiale di Lorenzo“.