Juan Jesus, l’agente: “Lo deve a Spalletti”. E sul futuro…

Una delle piacevoli sorprese di questa prima parte, e qualcosa in più, della stagione del Napoli è sicuramente Juan Jesus, arrivato tra lo scetticismo generale nella scorsa estata a parametro zero dopo l’addio alla Roma.

Luciano Spalletti ha puntato su di lui per essere l’alternativa ai centrali titolari, ma col tempo il brasiliano è diventato un punto fermo per gli azzurri. Complici i problemi fisici per Koulibaly e un Manolas mai a pieno regime negli scorsi mesi prima del suo addio, Juan Jesus forma in questo momento con Amir Rrahmani uno delle migliori coppie difensive del campionato.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Juan Jesus of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Spalletti gli ha ridato la vita in campo“, dice con sicurezza il suo agente Robero Calenda nel virgolettato ripreso da Il Mattino. “Juan era arrivato a Napoli in ottima forma. Si era allenato per tutta l’estate in Sardegna e poi si è dato subito da fare”.

Presto i contatti per il rinnovo

Le parti quanto prima potrebbero parlare anche del futuro, così come ribadito dallo stesso quotidiano. Con il Napoli l’accordo è fino a fine stagione, ma c’è un’opzione di rinnovo che può essere condivisa da entrambe le parti. A proposito, i rapporti tra club e giocatore sono ottimi, motivo per il quale non ci dovrebbero essere problemi nel sedersi discutere di quello che sarà.

Intanto, Juan Jesus si gode il suo ottimo momento tra le fila del Napoli. Quasi una sorpresa, considerando le premesse di partenza.

Francesco Fildi