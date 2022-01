Record negativo per il Napoli: succederà quest’oggi contro la Salernitana!

Il derby campano tra il Napoli e la Salernitana è uno degli snodi cruciali per la stagione dei ragazzi di Luciano Spalletti. Gli azzurri hanno, infatti, tra le mani la possibilità di dare continuità ai propri risultati, considerando la caratura degli avversari, rimaneggiati e non poco.

Tutto ciò non basta però a scaldare la tifoseria, con un Maradona che quest’oggi sarà più vuoto del previsto. Da ricordare che per questa giornata di campionato il limite massimo della capienza è fissato a 5000 spettatori, ma la quota dei tagliandi venduti per il match – fa sapere La Repubblica – sarebbe ferma addirittura a poco più della metà.

Napoli Torino tifosi Maradona

Oltre alle preoccupazioni derivanti dall’emergenza pandemica, complici sarebbero i prezzo troppo alti stabiliti dal club di De Laurentiis. In particolare, il quotidiano fa menzione alla tripla cifra della Tribuna Posillipo (100 euro ndr).

I paganti alla fine potrebbero essere circa tremila e il derby campano di oggi rischia dunque di passare alla storia anche per questo desolante record negativo, che costringerà il Napoli ad affrontare la Salernitana in uno stadio deserto. Già nella precedente partita a Fuorigrotta contro la Sampdoria gli spettatori erano stati poco più di ottomila ed è un trend al ribasso che – conclude la medesima fonte – sta mortificando ulteriormente la media stagionale, adesso di poco superiore a quota ventimila.

Francesco Fildi