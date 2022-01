Ounas in attesa dell’ok dei medici: ecco quando rientrerà a Napoli

La notizia di questi giorni sulle presunte anomalie cardiache riscontrate in Adam Ounas nel corso della Coppa d’Africa ha messo in apprensione il Napoli, che nei prossimi giorni gestirà il suo rientro.

All’esterno algerino, dopo la guarigione dal Covid-19, sarebbero stati riscontrati dei problemi cardiaci a seguito dell’infezione. Problematica che lo ha costretto difatti a vivere una Coppa d’Africa tutt’altro che da protagonista con la sua Algeria.

Ounas – si legge sulle colonne de Il Mattino – questa settimana farà ritorno a Napoli (tra mercoledì e giovedì) e sarà sottoposto alla classica visita post Covid 19 da parte dello staff medico azzurro con i dovuti controlli al cuore. Il calciatore adesso è a casa in Francia, sta bene ed attende la visita a Napoli dei medici azzurri per aver l’ok per poter riprendere la preparazione.

Francesco Fildi