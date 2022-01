ULTIM’ORA – Anomalie cardiache per Adam Ounas: i dettagli

Sono molto preoccupanti le notizie che arrivano su Adam Ounas. Il calciatore algerino aveva contratto il Coronavirus e per questo motivo non era sceso in campo in Coppa d’Africa con l’Algeria. La preoccupazione però riguarda un pericolo ancora più preoccupante.

Secondo quanto riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport infatti alcuni esami di routine effettuati da Adam Ounas avrebbero evidenziato alcune anomalie a livello cardiaco, che ovviamente andranno approfondite con cura.

Ounas Coppa d’Africa

Il CT dell’Algeria ha reso nota la cosa, di seguito le sue parole:

“Abbiamo deciso su mia indicazione di mantenere finora il segreto medico sulle condizioni di Adam. È risultato positivo al Covid e gli ultimi accertamenti che abbiamo svolto hanno evidenziato qualcosa al cuore, quindi ne dovrà fare molti altri. Se lo avessimo detto, non avremmo più visto il giocatore” .

In serata il responsabile dello staff medico del Napoli, il dottor Raffaele Canonico, si metterà in contatto col giocatore e i colleghi della nazionale algerina per avere un quadro più chiaro della situazione.