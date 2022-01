Colantuono shock: “Alcuni calciatori vomitavano negli spogliatoi all’intervallo”

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine Napoli-Salernitana, gara valida per la 23ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“La partita? Abbiamo fatto la gara che ci aspettavamo di fare, l’avrebbero fatta tutte le squadre qui a Napoli. Lo fanno tutti. Devi aspettare, avere pazienza e poi al massimo provare a ripartire. Ci eravamo riusciti, con sacrifico e abnegazione. Poi purtroppo abbiamo preso gol. Eravamo all’osso, ma voglio ringraziare la squadra e i giocatori che hanno dimostrato di essere stoici. Alcuni giocatori vomitavano all’intervallo. Ripartiamo dal primo tempo, inutile piangersi addosso. Bisogna allenarsi agli imprevisti”.

FOTO: Imago – Colantuno Napoli Salernitana

“Le mie dichiarazioni pre-gara? Bisogna vedere che titoli fanno. Io ho detto che ero dispiaciuto per la situazione che si era venuta a creare, non ho mai detto che avremmo perso a prescindere. Abbiamo lasciato a casa due giocatori per problemi di protocollo, non ho mai parlato di andare a giocare per perdere. Ho detto che saremmo andati a Napoli a vendere cara la pelle, mai che non ce la saremmo giocata oggi. Non mi piacciono questi protocolli Covid, questo sì”.