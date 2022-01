Napoli super favorito contro la Salernitana: cosa dicono le quote

La Serie A si appresta a vivere la sua 23esima giornata che presenta il big match tra Milan e Juventus. Sembra destinato a non giocarsi il derby campano per via dei nove giocatori della Salernitana risultati positivi (domani il responso definitivo), mentre è confermata la partita Inter-Venezia che sembrava a rischio per via degli otto giocatori veneti risultati positivi ai tamponi, oltre ai sette dello staff. Sarà un turno che potrebbe vedere il Milan perdere terreno nei confronti dell’Inter, proprio in vista del derby-scudetto, secondo le quote di StarCasinò.

Si comincia questa sera alle 20.45 con la sfida tra Verona-Bologna, favoriti gli scaligeri (1,95) rispetto al più difficile pareggio (3,60) e alla vittoria dei felsinei (3,60). Domani alle 15.00 si riprende a giocare con la partita Genoa-Udinese, i grifoni presentano in panchina il nuovo tecnico Alexander Blessin che ha preso il posto dell’esonerato Andrij Ševčenko. Favoriti i friulani (2,20) mentre sia il pareggio che la vittoria casalinga dei grifoni pagano 3,40. Alle 18.00 è la volta di Inter-Venezia, nessuna speranza per i veneti la cui vittoria pagherebbe ben 29,00, difficilissimo il pareggio (9,00) mentre appare scontata la vittoria nerazzurra (1,12). Chiude il turno di sabato l’interessante sfida tra Lazio-Atalanta: favorita la Dea di Gasperini (2,20), mentre la vittoria dei biancocelesti è data a 3,10 e il pareggio a 3,75.

Domenica si comincia alle 12.30 con la partita Cagliari-Fiorentina, i viola hanno la possibilità di rinsaldare il sesto posto e avvicinarsi alla Juventus. Favorita la squadra di Italiano (1,62), il pareggio è dato a 4,20 e la vittoria interna dei sardi paga 5,50. Alle 15.00 dovrebbe essere il turno del derby campano Napoli-Salernitana, attualmente in forte dubbio per via dei nove giocatori granata positivi: tutto facile per il Napoli (1,15), mentre il pareggio viene dato a 8,00 e la vittoria dei salernitani risulta impossibile (23,00). Sempre alle 15.00 sarà il turno di Spezia-Sampdoria: leggermente favoriti i padroni di casa (2,70) rispetto alla vittoria dei doriani (2,80), mentre il pareggio paga 3,20. In contemporanea si disputerà Torino-Sassuolo, favoriti gli uomini di Jurić (2,10), la vittoria del Sassuolo paga 3,50 e il pareggio 3,60. Alle 18.00 è in programma allo stadio Castellani la sfida Empoli-Roma: vittoria per i giallorossi (1,83), mentre la vittoria della squadra di Andreazzoli è data a 4,00 e il pareggio a 4,20. Grande chiusura con la super sfida Milan-Juventus, i bianconeri vengono da cinque risultati utili consecutivi mentre il Milan è reduce dalla rocambolesca sconfitta contro lo Spezia. Leggermente favorita la Juve (2,70) rispetto al Milan (2,75), mentre il pareggio è dato a 3,25.

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 21 gennaio:

1,95 HELLAS VERONA FC, 3,60 pareggio, 3,60 BOLOGNA

Sabato 22 gennaio:

3,40 GENOA, 3,40 pareggio, 2,20 UDINESE

1,12 FC INTERNAZIONALE, 9,00 pareggio, 29,00 VENEZIA

3,10 LAZIO, 3,75 pareggio, 2,20 ATALANTA BC

Domenica 23 gennaio:

5,50 CAGLIARI, 4,20 pareggio, 1,62 FIORENTINA

1,15 NAPOLI, 8,00 pareggio, 23,00 SALERNITANA

2,70 SPEZIA, 3,20 pareggio, 2,80 SAMPDORIA

2,15 TORINO, 3,60 pareggio, 3,40 SASSUOLO

4,00 EMPOLI, 4,20 pareggio, 1,83 AS ROMA

2,75 AC MILAN, 3,25 pareggio, 2,70 JUVENTUS