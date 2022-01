Napoli, colpo in prospettiva: arriva dal Parma un giovanissimo difensore

In attesa di novità sulle varie trattative che Giuntoli sta provando ad imbastire, il Napoli piazza un colpo a lungo termine. Pronto infatti l’arrivo di Aniello Ascolese, difensore centrale classe 2005 del Parma. Si unirà al settore giovanile. Di seguito quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

Napoli Primavera

“Il diesse Giuntoli sempre in posizione di attesa per capire se negli ultimi giorni di mercato si potrà sbloccare qualche operazione interessante in prospettiva. Intanto per il settore giovanile arriva dal Parma il difensore centrale Aniello Ascolese, classe 2005″.

In aggiunta, secondo quanto riportato invece dal giornalista Nicolò Schira, il ragazzo arriverà a titolo gratuito, in quanto non rientrava nei piani dei ducali.