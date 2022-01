“Forza Adam!”: il messaggio di Spalletti e della squadra per Ounas

Non sono certo giorni facili questi per Adam Ounas, attaccante 25enne del Napoli. Alla giovane ala algerina è stato infatti diagnosticato un problema cardiaco, derivante dal Covid e non permanente. Ieri è arrivata la conferma dal c.t. della sua nazionale.

I messaggi della squadra

L’allenatore Luciano Spalletti e i suoi compagni di squadra al Napoli lo stanno tempestando di messaggi di supporto, per fargli sentire tutta la vicinanza di cui ha bisogno in questo difficile momento. Di seguito quanto si legge nelle pagine odierne del Corriere dello Sport a riguardo:

Napoli, Ounas

“Fatto sta che Adam, letteralmente svanito nel nulla dalla vigilia della prima partita della fase a gironi fino a mercoledì, giorno precedente alla sfida con la Costa d’Avorio che ha decretato l’eliminazione dell’Algeria, dovrà ora sottoporsi ad altri esami di approfondimento e soltanto allora potrà rientrare a Napoli“.

“I ragazzi della squadra e Spalletti, i suoi amici, lo stanno tempestando di messaggi: lo aspettano tutti da queste parti. In campo e in grande forma. E allora: Forza Adam, in bocca al lupo. È il messaggio di ogni singolo abitante del pianeta azzurro oggi”.