Problema cardiaco per Ounas: le ultime sulle sue condizioni

Ieri in conferenza stampa, il c.t. dell’Algeria, Djamel Belmadi, ha reso note delle problematiche cardiache per Adam Ounas, emerse a seguito della positività al Covid-19. L’allenatore ha dichiarato che era stato mantenuto il segreto medico sulle condizioni del giocatore per evitare che fosse costretto ad abbandonare il torneo.

Mercoledì il calciatore azzurro dovrebbe rientrare nel capoluogo campano e verrà sottoposto ad ulteriori esami, obbligatori per chi guarisce dal Covid affinché si ottenga l’idoneità sportiva agonistica.

FOTO: Imago – Ounas

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ounas è risultato negativo giovedì e nel corso della sua positività ha presentato solo un lieve mal di gola come sintomo.

La problematica cardiaca pare che sia ricollegata ad una leggera infiammazione, dovuta al virus, che dovrebbe passare con qualche giorno di riposo, senza lasciare tracce nel futuro.

Il calciatore verrà comunque monitorato una volta rientrato a Napoli per andare a fondo nella questione e approfondire la diagnostica.