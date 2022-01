“Pronti a partire per Napoli”, l’annuncio sui social del difensore della Salernitana

C’era tanta attesa per capire se Napoli-Salernitana si potesse giocare. La situazione Covid in casa granata ha infatti tenuto in bilico il match, che però adesso pare proprio si giochi.

L’indizio è arrivato direttamente da un calciatore della Salernitana, Riccardo Gagliolo. Il difensore ha pubblicato poco fa una Instagram Story in cui ha annunciato di essersi negativizzato e di essere tornato disponibile per il match.

Messaggio Gagliolo su Instagram

“Finalmente negativo, pronto a partire per Napoli“, questo il messaggio di Gagliolo che indirettamente dà l’annuncio: la gara con la Salernitana prevista per domani alle 15 allo stadio Maradona si giocherà regolarmente.