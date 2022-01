“Nani da giardino e tette rifatte?”, da non credere Bargiggia!

Paolo Bargiggia non le manda a dire, schietto come al solito ha acceso una polemica non di poco conto sui social. Stavolta nel mirino del giornalista ex Mediaset, e oggi a Udinese TV, è finito Er Faina. Dal suo profilo Twitter, infatti, Bargiggia ha attaccato Er Faina, che nelle ultime settimane è stato protagonista di una nota trasmissione in TV, occupandosi anche di calciomercato.

Er Faina è ormai parte integrante delle trasmissioni su Sportitalia, emittente diretta da Michele Criscitiello. Bargiggia nel suo messaggio pubblicato sui social ha duramente attaccato lo stesso Criscitiello (pur non citandolo direttamente, ndr), accusandolo di dare troppo spazio a persone poco meritevoli o senza competenze. Infine una dura frecciata anche alla presenza di belle ragazze in studio.

ECCO IL TWEET:

Così adesso di mercato in tv e sui social possono anche parlarne i nani del circo. Grazie a quel direttore del sud, alla sua tv a @Erfaina1988 e al mix imbarazzante di cosce, tette (rifatte?) e sorrisini in favore di camera…

# https://t.co/oXoWi5VqEH — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) January 22, 2022