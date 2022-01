Napoli su Alvarez: la strategia per anticipare la concorrenza

Il Napoli cerca il sostituto di Lorenzo Insigne. Dopo l’ufficialità del passaggio dell’attuale capitano azzurro ai canadesi del Toronto, la dirigenza azzurra lavora per rimpiazzarlo adeguatamente. Tra i numerosi profili individuati, c’è quello di Julian Alvarez, attaccante del River Plate.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe seguendo con interesse il calciatore classe 2000 per provare a portarlo all’ombra del Vesuvio la prossima estate.

FOTO: Imago – Calciomercato Napoli Alvarez

Il gioellino sudamericano, autore di 24 reti la scorsa stagione, è seguito da moltissimi club europei. La strategia di Giuntoli e assistenti sarebbe quella di bloccare il giocatore già adesso per anticipare la concorrenza prima che sia troppo tardi..

Alvarez, ruolo e caratteristiche

Julian Alvarez nasce come punta centrale, ma può giocare indifferentemente anche come ala destra o sinistra. La sua duttilità lo porta a interpretare adeguatamente tutti i ruoli nella zona offensiva del campo.

Destro naturale, rapido e istintivo, ha il fiuto per il gol ma sa anche giocare e sacrificarsi per la propria squadra. Nonostante la giovane età, ha già realizzato 36 reti in 96 partite disputate, con anche 25 assist all’attivo (fonte: transfermarkt.it).