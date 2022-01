Vuole chiudere la carriera al Napoli: Criscito può arrivare come uomo spogliatoio!

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato:

“A Napoli Jeff Bezos vuole il polo spaziale per i viaggi su Luna e Marte, non il Napoli.

RINNOVO MERTENS: LE ULTIME

Mertens avrebbe scelto Andrea D’Amico per la mediazione per il contratto nuovo? Niente di più falso, non è vero. Il Napoli ha parlato con Mertens in maniera chiara: se segnerai tot gol e dimostrerai di essere quello di prima, ci sediamo a tavolino e discutiamo il rinnovo, che al momento il Napoli non ha intenzione di dare.

CRISCITO IDEA PER IL NAPOLI

A fine stagione potrebbe arrivare un napoletano nel Napoli. Potrebbe essere colui che sostituisce Insigne come leader, spessore, uomo spogliatoio. Potrebbe essere utile come esterno sinistro e difensore centrale. Il nome è quello di Mimmo Criscito. Lui ha un altro anno di contratto con il Genoa ma vuole andare via e vuole chiudere la carriera con il Napoli a fare l’uomo spogliatoio. Molto probabile che questa trattativa possa andare in porto.

Criscito Genoa

TAGLIAFICO IN STAND-BY

Tagliafico? Che il Napoli abbia contattato il suo agente è assolutamente vero ma la trattativa si è bloccata perché Spalletti ha detto che la sua figura ora non serve. Era vero che il Napoli aveva contattato l’agente, che si affida per la mediazione a Giacomo Branchini, figlio di Giovanni. Spalletti però ha detto alt, per il momento non gli serve l’esterno sinistro. Quindi per ora l’operazione Tagliafico è in stand-by”